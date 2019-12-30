Навального не устраивает наличие снега на предполагаемой даче Медведева

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вновь заинтересовался образом жизни премьер-министра Дмитрия Медведева. Прославленную фильмом 2017 года "дачу в Плёсе", по его уверению, украшают горы снега, в чем Навальный усматривает несправедливость: на соседних территориях вдоль Волги снег отсутствует.

"Купили снега, привезли и аккуратно засыпали горнолыжный склон и прилегающую к нему территорию. Ну захотелось премьер-министру России пару раз скатиться с горки, разве нам сложно сделать для него маленькое новогоднее чудо? А оплатил это кто? Правильно — вы", - написал политик-разоблачитель у себя в Facebook.

Свою находку оппозиционер расценил как качественный новогодний подарок от россиян главе кабинета министров.