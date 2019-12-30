Беглов одобрил проект планировки яхт-клуба "Газпрома" в Стрельне

Петербургский градоначальник Александр Беглов на сегодняшнем заседании городского правительства одобрил проект планировки яхт-клуба "Газпрома" по соседству с Константиновским дворцом в Стрельне.

Стоимость строительства нового комплекса, передает "Фонтанка", может составить 27 млрд рублей.

Согласно проекту, на территории у Финского залива будет возведено здание для хранения яхт и других маломерных судов, а также построена гостиница, спортклуб, гаражи. Кроме того, за счет инвестора будет проложена дорога до спасательной станции.

"В целом принимаем с учетом дополнений. Проект хороший", - отметил Беглов.

К строительству объекта могут приступить уже грядущей весной. Ранее на месте будущей стройки располагается яхт-клуб "Стрельна", который выселили в 2015 году.

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