Поддержавшего фигурантов "московского дела" священника на 5 лет отстранили от службы

Церковный суд Ярославской епархии постановил, что священника Александра Парфенова, подписавшего в сентябре обращение в поддержку фигурантов "московского дела", следует на 5 лет отстранить от ведения церковной службы. О религиозном "эксцессе" Парфенов рассказал в своем Facebook.

В разговоре с "7×7" пресс-секретарь епархии Александр Сатомский подчеркнул, что запрет дисциплинарный и к политической позиции священника отношения не имеет.

"Это связано с осуществлением его священнической и настоятельской деятельностей. В данном случае запрет является терапевтической церковной мерой, которая должна вернуть человека в правильное настроение, чтобы он в дальнейшем служение продолжил", - сообщил о позиции РПЦ Сатомский.

Напомним, в сентябре несколько десятков священнослужителей объединились и подписали письмо в защиту участников уголовного разбирательства о "массовых беспорядках". Они настаивали на пересмотре судебных решений в отношении уже получивших приговор фигурантов, параллельно призывая освободить тех, кто ещё на скамье подсудимых.

Ранее в ХМАО еще одного религиозного деятеля, работающего на РПЦ, отстранили от службы из-за его позиции по "московскому делу".