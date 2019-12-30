В Смольном назвали число исторических домов, которые отремонтируют за 10 лет

За ближайшие 10 лет отреставрируют 255 фасадов зданий, признанных объектами культурно-исторического значения, передает пресс-служба петербургского правительства.

"Это единственный субъект Российской Федерации с таким большим количеством жилых домов-памятников. У нас их 1850 – это в 6 раз больше, чем в Москве. Это наше богатство, но это и наша ответственность", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

Для Беглова, по его словам, важен первозданный облик старинных домов.

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