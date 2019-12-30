Подозреваемых в подготовке петербургских терактов арестовали

Георгий Чернышев, который подозревается в подготовке террористических актов в центре Петербурга, получил меру пресечения в виде двух месяцев следственного изолятора. Под стражей он останется до 29 февраля наступающего года. Вместе с ним арестовали его предполагаемого компаньона Никиту Семенова - на тот же срок.

Обвинение обоим предъявлено по ч.2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

Объединенная пресс-служба судов сообщает, что судебные заседания происходили в закрытом режиме.

Как сообщала ранее пресс-служба ФСБ, два гражданина России были задержаны 27 декабря на основании ранее полученной от американских партнеров информации. По версии следствия, они намеревались совершить террористические акты в период новогодних праздников в Петербурге. В сообщении на сайте ФСБ также говорится, что подозреваемые дали признательные показания.