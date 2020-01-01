Во Владивостоке сгорел символ года за 677 тысяч рублей

Во Владивостоке сгорела фигура мыши на главной площади за 677 тысяч рублей, передает ИА PrimaMedia.

Ранее в фигуру врезался водитель на автомобиле Subaru и разбил ее. Возбуждено административное дело об оставлении места ДТП, виновнику предстоит компенсировать ущерб, передает РИА «Новости». Взамен разбитой 27 декабря на площади установили новую фигуру.

Предположительно, фигура сгорела от попавшей в нее петарды, сообщили в мэрии Владивостока. Пока остатки мыши продолжают лежать на месте массовых гуляний.