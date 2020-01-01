В МВД рассказали о новом порядке регистрации автомобилей

С 1 января 2020 года вступил в силу закон, который существенно упрощает государственную регистрацию транспортных средств.

В МВД напомнили, что этот закон предусматривает возможность регистрации как с выдачей государственных регистрационных знаков, так и без. В последнем случае изготовить знаки можно будет в уполномоченных на это организациях. Код региона на присваеваемом номере будет привязан к субъекту регистрации владельца транспортного средства.

Участвовать в процессе регистрации смогут дилеры и заводы-изготовители транспортных средств. Они от имени владельца смогут подавать документы в Госавтоинспекцию, осматривать машины, формировать заявление и комплект нужных документов.

Транспортные средства получат дополнительную маркировку, которая позволит однозначно идентифицировать машины, у которых были установлены признаки изменения. Это позволит исключить необходимость повторных исследований и неоправданных временных затрат граждан, заметили в МВД.