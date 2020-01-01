Рабочие "Метростроя" не получили долги по зарплате из-за технической ошибки

Из-за технической ошибки работники ЗАО «Управление-15 Метрострой» не смогли получить выплаты по зарплате в 8,5 млн рублей в общей сумме, передает «Фонтанка.ру».

В компании пояснили, что в результате ошибки деньги вернулись к судебным приставам, которые ранее изъяли их и должны были перевести работникам. Планировалось, что деньги получат более сотни рабочих до 31 декабря. В «Метрострое» пояснили, что в основном сотрудники ждут расчетные при увольнении, отпускные и компенсацию за простой.

В «Метрострое» сообщили, что деньги переведут в первые рабочие дни после праздников. В решении вопроса участвуют судебные приставы, прокуратура, комитет по труду и занятости.

26 декабря Смольный объявил о начале выплат зарплат сотрудникам «Метростроя». Предполагалось, что 97 млн изымает ФССП, которая должна направить деньги на зарплатные карты рабочих.