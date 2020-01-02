МЧС предложило ввести обязательную эвакуацию из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, который позволит принудительно эвакуировать население из зон чрезвычайной ситуации, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Пока обязательная эвакуация проводится в случае введения чрезвычайного положения или режима контртеррористической операции. В законопроекте прописано, что решение о принудительной эвакуации из зон ЧС будут принимать специальные правительственные, региональные или муниципальные комиссии. В случае принятия документ вступит в силу в апреле 2020 года.

Также разработан законопроект, предусматривающий штрафы за сокрытие информации о ЧС. Для должностных лиц штрафы могут составить до 20 тысяч рублей, для юридических – до 200 тысяч.

Глава МЧС Евгений Зиничев в разговоре с ТАСС ранее заявил, что во время наводнения в Амурской области летом 2019 года местные жители отказывались от эвакуации, несмотря на угрозу затопления. Это создавало сложности в работе спасателей, которые были вынуждены держать там спецтехнику, которая была остро нужна в других местах. Министр сообщал, что его ведомство обратилось к президенту Владимиру Путину, и тот поручил подготовить поправки для введения возможности обязательной эвакуации.