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13:43

На Украине заявили о неготовности вернуться к прямым поставкам газа из России

фото ЗакС политика На Украине заявили о неготовности вернуться к прямым поставкам газа из России

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что страна пока не готова к возвращению к прямым поставкам газа из России и собирается делать это только в рамках общеевропейского энергетического рынка, передает «Интерфакс».

«Я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом. Моя цель как вице-премьер-министра по евроинтеграции состоит в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского Союза, Третьего энергетического пакета, и чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику. Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны», - сказал Кулеба.

По его мнению, следует добиться того, чтобы Россия не использовала газ как инструмент шантажа или для подкупа национальных элит. «Поэтому, когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, мы не можем запретить компаниям покупать газ у "Газпрома" в соответствии с их договоренностями, но "Газпром" будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам. Он не будет иметь монополии, не будет иметь возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников, он будет одним из игроков», - пояснил Кулеба.

Он предположил, что «Нафтогаз» «на определенном этапе» будет покупать газ напрямую у «Газпрома». «Но исключительно в рамках рыночных механизмов, без коррупции, шантажа и без "газовой иглы". Я убежден, что все это мы оставим позади», - добавил Кулеба.

31 декабря Россия и Кураина подписали новый контракт для продолжения транзита российского газа. Закупать российский газ напрямую Украина прекратила в 2015 году. Сейчас Киев закупает газ у европейских поставщиков, в том числе по реверсным схемам.

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