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14:59

Новый год в центре Петербурга встретили рекордные 2 млн человек

фото ЗакС политика Новый год в центре Петербурга встретили рекордные 2 млн человек

Новый 2020-й год на Дворцовой площади и Невском проспекте встретили 2 млн человек, сообщили в комитете по культуре.

В ведомсте назвали эту цифру рекордной. В прошлом году Новый год в центре Петербурга встретили около 1,5 млн человек.

Гуляния в центре Петербурга начались 31 декабря в 22:00 и продолжались до утра. За порядком следили более тысячи полицейских, росгвардейцы и другие.

На Дворцовой площади прошло театрализированное шоу по мотивам сказок Бажова. В три часа ночи прогремел праздничный салют.

 

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