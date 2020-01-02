Кировский СК возбудил дело против единоросса, обвиненного местным жителем в убийстве собак

Управление Следственного комитета по Кировской области возбудило уголовное дело по двум статьям в отношении депутата местного Заксобрания Вячеслава Ягдарова из-за убийства двух собак местного жителя.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 245 (жестокое обращение с животными) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). По версии следствия, Ягдаров увидел двух собак, которые принадлежали местному жителю, и из хулиганских побуждений без значительного повода застрелил животных из ружья.

Хозяин собак, Андрей Рогачев, рассказывал, что все случилось, когда он и его отец пошли с собаками в лес. «Мы услышали рев снегохода, потом услышали выстрелы. Смотрим: собаки наши лежат на снегу. Я стал звонить Ягдарову, так как знал, что это его снегоход. Он мне ответил: „Ну и что убил? Делаю, что хочу! Я здесь хозяин!» - рассказывал Рогачев.

Адвокат Ягдарова Лев Мусихин в разговоре с «МБХ медиа» заявил, что депутат признает, что видел мертвых животных на поле, но сам он в них не стрелял.