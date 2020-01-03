Максим Шевченко: Кремль сознательно душит Белоруссию

Политический деятель и публицист Максим Шевченко постарался дать характеристику, проводимую российским государством по отношению к государству белорусскому. Для него это некое подавление и попытка разговора с позиции силы и открытого шантажа. Кроме того, по мнению Шевченко, в продвигаемой Москвой линии поведения содержится изрядная доля блефа.

"Сознательно душат Беларусь, от так держат за горло, сдавливая, то есть шантажируя этими газовыми контрактами. Поэтому Александр Григорьевич ясно сказал: «Давайте мы будем у Польши получать». А это для Москвы знаете, какая угроза? А если начнутся реверсные трубы с Польшей… Тут, значит, Москва сейчас сделает вид: «Да мы типа… – Песков сказал, – какая разница? Мы не обеспокоены этим»", - напомнил Шевченко в эфире "Эха Москвы".

К сказанному публицист присовокупил то, что кремлевский пресс-секретарь, по его разумению, лукавит и что российская администрация "еще как обеспокоена" возможным альянсом Украины, Белоруссии и Польши.

Ранее в двухчасовом интервью этой же радиостанции белорусский лидер Александр Лукашенко, названный публицистом "очень умным человеком", сетовал на то, что переговоры об углублении интеграции инициируются не им, а российским правительством. Лукашенко предпочел бы им выпивание водки с Владимиром Путиным, которого первый считает своим другом.