Активисты недовольны выбрасыванием торговцами новогодних елок

В Калининском районе гражданские активисты обнаружили стихийную свалку, состоящую исключительно из елок, которые не сумели реализовать уличные торговцы. Замечено это явление было на проспекте Науки, о чем известил читателей социальных сетей основатель общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански.

Активист призывает ответственных горожан при виде подобного обращаться в городскую электронную приемную или звонить по специальному телефону - с тем, чтобы "нерадивые предприниматели" больше не имели возможности осуществлять свой бизнес.

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