Школьные спортзалы в Ленобласти подвергнутся модернизации

Администрация Ленинградской области намерена провести ремонт 42 спортивных залов в школах поселков и небольших городов, сообщает сайт регионального правительства.

На работы выделили свыше 78 млн рублей, и коснутся они в конечном счете более 17 тысяч школьников. Выполнение программы должно будет завершиться в 2022 году. Планируется модернизировать по 14 залов в год.

Кроме того, в рамках программы предусмотрено развитие системы спортивных клубов, школ и повышение качества проведения соревнований и их количества.