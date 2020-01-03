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15:26

Шендеровича не устраивают представления московского мэра о прекрасном

фото ЗакС политика Шендеровича не устраивают представления московского мэра о прекрасном

Публицист Виктор Шендерович высказался о новогоднем облике Москвы, найдя его безвкусным и, по его мнению, несправедливо, неадекватно дорогим. Расходовать таким образом деньги, собираемые со всей страны в бюджет, в его представлении, не следовало бы. Впрочем, в первую очередь политического комментатора смущает эстетическая сторона вопроса: Москва, как ему кажется, похожа на "семизвездочный египетский отель": "чтобы было бохато, бохато и отсвечено". Во-вторых, это выглядит, по мнению Шендеровича, вопиющей социальной несправедливостью.

"Все это пир во время чумы, конечно. Все это расцвеченное Бульварное кольцо, все эти бульвары, все это лежит посреди, в общем, бедной и быстро переходящей в нищету страны. Если от этих бульваров московских начать путешествие в любую сторону, но лучше на восток, то очень скоро ты <...> въедешь уже в заметно другой пейзаж", - заметил он в интервью "Эху Москвы".

"Коррупционную составляющую" писатель взял за скобки.

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