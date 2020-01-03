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16:11

Невзоров невысоко оценил новогоднее обращение Путина

фото ЗакС политика Невзоров невысоко оценил новогоднее обращение Путина

Публицист Александр Невзоров, обычно избегающий критических и сардонических слов в адрес президента Владимира Путина, его речей и поступков, "прошелся" по его традиционному новогоднему обращению к россиянам. В представлении политического обозревателя, оно теоретически могло представлять собой гораздо более занимательное зрелище.

"Был, конечно, набор казенной фразеологии, чуть припудренной такой же казенной душевностью, без всякого огонька, без всякого драйва, знакомые нафталиновые интонации усталого кремлевского божества, напоминающие и о ЦК партии, и о хорошо структурированной совковой разрухе", - высказался Невзоров на своем YouTube-канале.

По его словам, отработал свое послание президент "с кислой физиономией", а от слов его пахло "овощебазой и партбилетом".

Отметим, что под роликом с обращением Путина на YouTube была специально отключена возможность как-либо его оценивать.

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