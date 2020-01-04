Милонов предлагает ввести ликбез по использованию пиротехники

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов обратился к теме пиротехники, актуальной для новогодних праздников. В его представлении, необходимо в обязательном порядке снабдить молодое поколение знаниями об использовании петард и фейерверков. Его мысли на этот счет, сформулированные в обращении к министру просвещения Ольге Васильевой, приводит РИА "Новости". Заниматься информированием, в его видении, должны начать образовательные учреждения.

"Прошу Вас рассмотреть вопрос о введении в школьную программу уроков правильного и безопасного использования всевозможных пиротехнических и иных средств, имеющих потенциальную опасность. Подобные уроки можно было бы проводить накануне зимних каникул - учителя и специалисты-пиротехники могли бы не только рассказывать о правилах, но и демонстрировать правильные методы запуска салютов", - говорится в документе.

Милонов объясняет свою озабоченность темой тем, что страдают случайные прохожие.

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