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11:38

Милонов предлагает ввести ликбез по использованию пиротехники

фото ЗакС политика Милонов предлагает ввести ликбез по использованию пиротехники

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов обратился к теме пиротехники, актуальной для новогодних праздников. В его представлении, необходимо в обязательном порядке снабдить молодое поколение знаниями об использовании петард и фейерверков. Его мысли на этот счет, сформулированные в обращении к министру просвещения Ольге Васильевой, приводит РИА "Новости". Заниматься информированием, в его видении, должны начать образовательные учреждения.

"Прошу Вас рассмотреть вопрос о введении в школьную программу уроков правильного и безопасного использования всевозможных пиротехнических и иных средств, имеющих потенциальную опасность. Подобные уроки можно было бы проводить накануне зимних каникул - учителя и специалисты-пиротехники могли бы не только рассказывать о правилах, но и демонстрировать правильные методы запуска салютов", - говорится в документе.

Милонов объясняет свою озабоченность темой тем, что страдают случайные прохожие.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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