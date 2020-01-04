В Петербурге начнет работу генеральное консульство Австрии На территории Петербурга появится и откроется генеральное консульство Австрии, о чем гласит распоряжение правительства, датированное 27 декабря ушедшего года. "Это будет способствовать расширению консульских, культурных, научных и экономических связей между Россией и Австрией", - гласит текст официального документа. Отметим, что с нынешними австрийскими властями у Кремля сложились теплые отношения: президент Владимир Путин даже был замечен в танцах с бывшим до июня 2019 года министром иностранных дел Карин Кнайсль, которую многие эксперты относят к националистам. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен