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15:30

Вишневский настаивает на том, что для роста цен на проезд нет "экономического обоснования"

фото ЗакС политика Вишневский настаивает на том, что для роста цен на проезд нет "экономического обоснования"

Тема повышения цен на проезд в общественном транспорте в очередной раз побудила лидера петербургского "Яблока" Бориса Вишневского на публичное высказывание. В новейшем посте в Telegram-канале он с приведением цифр и фактов демонстрирует, как менялся уровень цены за последние пять лет, подчеркивая, что за этот период цена возросла на 77 процентов.

"Официальная инфляция за эти же годы по данным Росстата - 27%. Когда рост тарифов втрое превышает уровень инфляции, это означает, что для него нет никакого экономического обоснования. Единственное обоснование - стремление вынуть деньги из карманов пассажиров", - отмечает депутат ЗакСа.

По мнению Вишневского, в столь неразумном, с его точки зрения, подходе к бюджетному планированию повинна политическая монополия "Единой России", существующая в городе.

Напомним, что с 1 января проезд в метрополитене подорожал с 45 до 55 рублей, а проезд в наземном транспорте - с 40 до 50 рублей. Против данной меры граждане протестовали на площади Ленина.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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