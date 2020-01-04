На Шиесе утвердили как манифест стихотворение, посвященное борьбе против свалки

Экоактивисты на станции Шиес Архангельской области приняли в качестве некоей новогодней декларации стихотворение, авторство которого в сообществе "Поморье - не помойка" никак не акцентируется и не указывается.

"Шиес - где идет проверка, кто на самом деле есть! Шиес - это место правды! Шиес - наша совесть, честь! И не важно, сколько будешь ты здесь Шиес защищать. Главное - нас всех к победе общим делом приближать", - говорится в тексте своеобразного рифмованного кодекса.

Подчеркивается, что в лагере нельзя материться и употреблять алкоголь, а также запрещены любые проявления рекламы и пиара.

Лагерь защищающих Шиес от строящейся свалки людей функционирует начиная с прошлого декабря. Подробно объясняющий, в чем конфликт и как живется протестующим в специфических условиях, документальный фильм снял блогер Илья Варламов.