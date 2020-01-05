Большинство работодателей планирует поднять россиянам зарплаты в 2020 году

О готовности повысить зарплаты в наступившем году заявило подавляющее большинство работодателей. Это следует из аналитики сайта вакансий HeadHunter, которую приводит "Российская газета".

В свою очередь, исключают для себя пересмотр уровня окладов 19,8% компаний с российским капиталом и 11,5% - с иностранным.

"Медианное значение пересмотра зарплат составляет +10% к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом, и +7% в компаниях с иностранным капиталом", - уточнили авторы исследования.

Общая суть прогноза совпадает с данными другого сайта, посвященного трудоустройству - "Работа.ру".