Роспотребнадзор определил самые опасные позиции в ресторанных меню

Специалисты из Роспотребнадзора в связи с продолжающимися новогодними праздниками и застольями назвали самые опасные для жизни и здоровья россиян блюда, предлагающиеся в различных заведениях общепита.

В "черный список" вошли майонезные салаты, шаверма, котлеты, паштеты и холодец. Кроме того, граждан призвали тщательнее мыть овощи и фрукты.

В случае отравления ресторанной едой следует заручиться поддержкой сотрапезников как свидетелей, а также чеком из заведения, и обратиться к медикам.

Ранее петербургское управление Роспотребнадзора предупредило о вреде для здоровья денежных купюр, через которые распространяются инфекции.