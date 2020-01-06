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10:28

Ходорковский раскритиковал "обеспокоенность" Путина падением доходов россиян

фото ЗакС политика Ходорковский раскритиковал "обеспокоенность" Путина падением доходов россиян

Российский бизнесмен-экспат Михаил Ходорковский критически высказался о "волнениях" президента Владимира Путина, касающихся падения реальных доходов россиян, которые продолжают снижаться уже не первый год подряд.

"Путин за 20 лет: 1. Уничтожил конкуренцию. 2. Закошмарил бизнес. 3. Распугал инвесторов. 4. Подставил страну под санкции. 5. Ввел контрсанкции. 

Теперь заявляет, что его «очень беспокоит» ситуация со стагнацией доходов россиян, и планирует сделать это основной темой своего послания", - поделился мнением предприниматель на просторах своего Twitter.

Действительно, ранее Путин, беседуя с ТАСС, заявил о том, что его заботит информация о "печальном" материальном положении граждан РФ, и что он обязательно поднимет эту тему в своем грядущем послании Совфеду.

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