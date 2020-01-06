Глава комитета ГД по спорту поздравил сборную России по хоккею с победой на МЧМ: он смотрел не тот матч

Руководитель думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв минувшим вечером решил поздравить сборную России по хоккею с победой в финале молодёжного Чемпионата мира. Радостью он поделился у себя в Facebook.

"Настоящая "Красная машина"! Новая сборка! Русский характер", - таковы были его слова.

Впрочем, заметка просуществовала на просторах соцсети недолго, так как Дегтярёв в скором времени осознал ошибку: дело в том, что, вероятнее всего, он наблюдал за соревнованием, транслировавшемся на телеканале "Матч ТВ", однако в то время там демонстрировали зрителям повтор победного финала сборной России 2011 года. Финал МЧМ-2020 показывал Первый канал: РФ проиграла Канаде со счетом 3:4.

Отметим, что не только Дегтярёва эфир поставил в тупик: вместе с ним лицезрели не то состязание многие другие россияне.

Скриншот Василия Уткина

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