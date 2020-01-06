18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:02

Глава комитета ГД по спорту поздравил сборную России по хоккею с победой на МЧМ: он смотрел не тот матч

фото ЗакС политика Глава комитета ГД по спорту поздравил сборную России по хоккею с победой на МЧМ: он смотрел не тот матч

Руководитель думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв минувшим вечером решил поздравить сборную России по хоккею с победой в финале молодёжного Чемпионата мира. Радостью он поделился у себя в Facebook.

"Настоящая "Красная машина"! Новая сборка! Русский характер", - таковы были его слова.

Впрочем, заметка просуществовала на просторах соцсети недолго, так как Дегтярёв в скором времени осознал ошибку: дело в том, что, вероятнее всего, он наблюдал за соревнованием, транслировавшемся на телеканале "Матч ТВ", однако в то время там демонстрировали зрителям повтор победного финала сборной России 2011 года. Финал МЧМ-2020 показывал Первый канал: РФ проиграла Канаде со счетом 3:4.

Отметим, что не только Дегтярёва эфир поставил в тупик: вместе с ним лицезрели не то состязание многие другие россияне.

degtyarev_.jpg (28 KB)

Скриншот Василия Уткина

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
12:52 Память о жительнице Киргизии, приютившей у себя в годы ВОВ детей, увековечат в Петербурге

12:06 В Петербурге откроют мемориалы жертвам репрессивной наркополитики

11:02 Глава комитета ГД по спорту поздравил сборную России по хоккею с победой на МЧМ: он смотрел не тот матч

10:28 Ходорковский раскритиковал "обеспокоенность" Путина падением доходов россиян

5 января, 18:13 Студентка из Архангельска нашла предпочтительным качество зимней уборки в Петербурге

5 января, 17:16 Бортко впервые после снятия с выборов написал в соцсетях

5 января, 15:49 Калининградца допросят по делу о реабилитации нацизма

5 января, 14:30 Роспотребнадзор определил самые опасные позиции в ресторанных меню

5 января, 13:46 Большинство работодателей планирует поднять россиянам зарплаты в 2020 году

5 января, 12:28 В Ленобласти поддержат работодателей, трудоустраивающих несовершеннолетних

5 января, 11:35 Белковский порассуждал о влиянии поваров на Путина

5 января, 10:45 Правила вступления в брак планируют изменить к 2021 году

4 января, 17:57 На Шиесе утвердили как манифест стихотворение, посвященное борьбе против свалки

4 января, 16:36 На Невский проспект вышли экоактивисты

4 января, 15:30 Вишневский настаивает на том, что для роста цен на проезд нет "экономического обоснования"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru