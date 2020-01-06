В Петербурге откроют мемориалы жертвам репрессивной наркополитики

С 7 по 11 января в ДК "Розы" проект "Театр Груз 300" проведет в Петербурге арт-выставку "Реквием 228: мастерская памяти", которая будет посвящена теме репрессивной наркополитики.

Поводом для создания проекта послужили истории трех молодых людей, ставших жертвами пенитенциарной системы. Например, петербуржцам расскажут про историю Евгения Романова - молодого человека с шизофренией, который погиб в 2017 году в СИЗО "Кресты", а также омича Дмитрия Федорова, найденного обезглавленным после публикации видео о подбросе наркотиков.

"Смертей, произошедших из-за карательной наркополитики в России - множество, однако по ним не так просто найти информацию. Имена и судьбы обычных людей из регионов слишком быстро стираются в медиа-пространстве. Память в данном случае - наш главный инструмент противостояния и борьбы с репрессивной наркополитикой", - рассказала о проекте говорит художница Катрин Ненашева.