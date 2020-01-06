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15:20

Меркель намеревается посетить Россию для встречи с Путиным

фото ЗакС политика Меркель намеревается посетить Россию для встречи с Путиным

Германский канцлер Ангела Меркель собирается приехать 11 января с деловым визитом в Москву для встречи со своим закадычными визави Владимиром Путиным, информирует пресс-служба Кремля. Повод для аудиенции - обострение ситуации на Ближнем Востоке.

"В ходе переговоров планируется обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке", - говорится в послании пресс-службы.

События в обозначенном районе усложнились после убийства иранского генерала Касема Сулеймани: он погиб в результате ракетного обстрела войсками США аэропорта в Багдаде. Пентагон заявил, что атака была санкционирована лично президентом Дональдом Трампом. Иран пообещал отомстить: первым делом страна вышла из ядерной сделки.

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