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11:15

Путин в третий раз встретил Рождество в Петербурге

фото ЗакС политика Путин в третий раз встретил Рождество в Петербурге

Российский глава Владимир Путин ночь 7 января провел в городе на Неве: вместе с губернатором Александром Бегловым и полпредом СЗФО Александром Гуцаном они присутствовали на рождественской литургии в Спасо-Преображенском соборе.

Вёл религиозный обряд настоятель собора Николай Брындин.

После службы Путин поздравил присутствовавших верующих с Рождеством: "Будьте здоровы и будьте счастливы! С праздником и спасибо вам большое".

По завершении мероприятия настоятель вручил президенту Тихвинскую икону Божией Матери, а сам в качестве подарка получил икону Казанской Божией Матери.

Сегодняшнее Рождество - уже третье подряд, встречаемое Путиным в Северной столице. В 2018 году он был на службе в этом же соборе - в котором, как известно, его крестили, а годом ранее - в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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