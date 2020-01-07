Онищенко раскритиковал длинные каникулы россиян: Вся планета после Нового года уже работает

Бывший главный санитарный врач России, ныне - парламентарий Госдумы, Геннадий Онищенко полагает, что длинные новогодние каникулы россиян должны стать былью, так как праздное безделье не способствует росту экономики.

"Сокращать, безусловно, надо. Вся планета после встречи Нового года уже работает. Та же Европа, с которой мы сильно связаны банковской и экономической системами. Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно", - поделился Онищенко в беседе с URA.Ru.

Более того, полагает депутат, ввиду отсутствия нормальных развлечений, жители большинства российских городов - за исключением Москвы - проводят досуг, бездельничая, занимаясь лишь "бдением перед телевизором". Это обстоятельство в свою очередь приводит к другим проблемам - например, злоупотреблению пищей и алкогольными напитками.