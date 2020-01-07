Омских детей одарили алкоконфетами с портретом Путина

Жители Омска обнаружили в подарках своих детей конфеты петербургского производства "Президент" с портретом Владимира Путина: в состав сладости входит водка и острый перец. О находке извещает "МБХ медиа".

Согласно информации на сайте производителя шоколадного изделия, вкус конфеты отражает черты, присущие главе государства, а именно - "самообладание, спокойствие и харизматичность выражены теплой нотой имбиря в бархатной трюфельной начинке; беспристрастность, непредсказуемость и остроумие - в раскрывающейся остроте перца чили".

В составе изделия присутствуют в том числе водка "Царская Золотая", перец чили, имбирь.

Ранее, напомним, челябинским детям в качестве новогодних подарков вручили плесневелые конфеты.