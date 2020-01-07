Завершена реставрация доходного дома Галунова: последний раз здание "латали" 140 лет назад

Рабочие сняли последние леса с фасада доходного дома И.В. Галунова 1880 года постройки: последний раз здание, расположенное на 2-й Советской улице, 27, ремонтировали 140 лет назад. Фотографиями обновленного фасада делятся активисты "Центрального района за комфортную среду обитания".

На данный момент дом является нежилым - его переделали под бизнес-центр. Работы по реставрации начались в апреле 2019 года, и было обещано завершить их до 2 декабря. Заказчиком выступил Фонд капремонта Петербурга. Всего было "обновлено" свыше 16 тысяч квадратных метров как внешних, так и внутренних поверхностей дома. Подрядчик сумел сохранить около трети подлинных элементов фасада, остальное восстановили по историческим образцам.

По сведениям "Российской газеты", ремонт дома Галунова - самый дорогой объект реставрации в городе в 2019 году. Его стоимость оценили в 2,4 млрд рублей.

В перечень памятников истории и культуры здание включили в 1999 году.