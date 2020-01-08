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13:26

Путин направил Зеленскому телеграмму с соболезнованиями из-за крушения "Боинга"

фото ЗакС политика Путин направил Зеленскому телеграмму с соболезнованиями из-за крушения "Боинга"

Российский глава Владимир Путин направил своему коллеге Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского "Боинга" украинских авиалиний в Тегеране, информирует пресс-служба Кремля.

Сегодня ночью Иран открыл ракетный огонь по американской военной базе в Ираке.

После этого утром, едва вылетев из аэропорта Тегерана, разбился самолёт Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся в Киев. На борту находились 176 человек; в живых никто не остался. По сведениям МИД, в салоне присутствовали 11 граждан Украины (из которых 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Германии и Великобритании.

Власти Ирана полагают, что у борта могло произойти возгорание двигателя - именно это пока является приоритетной причиной трагедии.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям прервать полёты над Ираком и Ираном.

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