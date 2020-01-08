Пьяная жительница Поморья "заминировала" поезд Петербург - Архангельск

Ночью 8 января пассажиров поезда Петербург - Архангельск вынужденно оторвали ото сна из-за поступившего на пульт транспортной полиции сообщения о том, что в одном из вагонов якобы находится бомба. Всех находившихся в помещениях граждан экстренно эвакуировали на станции Сухона в Вологодской области. Люди пробыли на морозе более часа.

Как удалось выяснить сотрудникам регионального отделения МВД по СЗФО, "устрашающий" звонок поступил от нетрезвой жительницы Поморья: пребывая в состоянии алкогольного опьянения, 58-летняя архангелогородка решила разнообразить досуг и известила полицию о якобы наличии взрывчатки в поезде.

Несмотря на почти часовую задержку, согласно данным официального сайта ОЖД, поезд Петербург - Архангельск прибыл в место назначения почти вовремя, опоздав на 11 минут.