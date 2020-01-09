Петербургские суды начали работу после праздников с эвакуации

Несколько районных судов Петербурга в первый рабочий день после новогодних каникул снова получили угрозы о якобы заложенной взрывчатке, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Были эвакуированы Василеостровский, Красногвардейский, Куйбышевский, Петродворцовый, Дзержинский, Октябрьский, Сестрорецкий, Пушкинский и Петроградский суды Петербурга. Также авторы угроз заявили о минировании двадцати станций метро, магазинов сетей «Магнит» и «Пятерочка», аэропорта Пулково и нескольких роддомов.

«Крепитесь, люди, скоро лето», - посоветовали отправители в одном из писем.

Обновлено 9:43 Ленинский суд эвакуируется. Красногвардейский уже вернулся к работе.

Массовые эвакуации захлестнули Москву и Петербург с 28 ноября. Каждый день были вынуждены эвакуироваться суды, школы, торговые центры, получали угрозы и медицинские учреждения. Во всех случаях тревога была ложной.

В конце декабря выяснилось, что отправителем писем может быть житель Украины, державший биткоины на бирже WEX. Авторы угроз регулярно упоминали в письме бизнесмена Константина Малофеева, требуя от него перечислить им перечислить им 120 биткоинов, украденных с этой криптобиржи.