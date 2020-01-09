Активисты Центрального района добились от Смольного запрета на парковку в Мариинском переулке

Гражданские активисты из Центрального района, в начале зимы решившие побороть неправильную, с их точки зрения, организацию движения в Мариинском переулке при помощи обращения к чиновникам, сообщили об относительном успехе: депутата МО «Смольнинское» Константина Хрщоновича услышали и в ответе представили конкретный план изменений.

Сотрудники комитета по благоустройству обещают запретить парковку на левой стороне проезжей части, сделать автомобильное движение односторонним и для безопасности оборудовать тротуары благоустройством, которое будет препятствовать нерадивым водителям.

"Никогда не опускайте руки. Боритесь за свои права, а также права своих соседей. Помогайте маломобильным горожанам, делайте их жизнь более комфортной!", - говорится в сообщении группы "Центральный район за комфортную среду обитания".

На то, что оставленные машины приходится обходить по проезжей части, активисты жаловались еще в октябре.

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