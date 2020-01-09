Невзоров: Россия обижается, что ее превратили из жандарма в какую-то шпану

Публицист Александр Невзоров представил свою версию того, почему официальные лица РФ в основной своей массе осуждающе отреагировали на убийство американской авиацией иранского генерала Касема Сулеймани. В его трактовке, так проявляется зависть и обида: США присовили себе единоличное право решать судьбы мира насильственным образом, исходя из того, кто нравится президенту, а кто нет.

"Больно России. Она же привыкла сиять, сверкать. Ее всегда называли жандармом Европы. А сейчас ее из жандармов разжаловали вообще в какую-то шпану. Но, в принципе, нефиг, действительно, корешиться только с людоедами, диктаторами, кровопийцами", - рассудил он в авторской радиопрограмме.

С арабскими правителями российской власти, по мнению Невзорова, иметь никаких приятельских отношений совершенно не нужно, хотя бы по причине нецелесообразности и отсутствии какой-либо практической выгоды от них.

"Понятно, что кроме терактов весь этот арабский мир, он ничего не умеет. Они даже ботинки не шьют. Чем они сейчас могут пока ответить? Они, конечно, могут превратить в гуляш пару сотен туристов с детьми и багажом", - предположил публицист, добавив, что единственным вкладом в цивилизацию стран Ближнего Востока является, в его представлении только "покупка позолоченных Ferrari".

Генерал вместе с сопровождением был убит американской ракетой в иракском аэропорту. Несколькими днями позже иранцы ответили атакой на базу США в Ираке. Сведения о жертвах пока разнятся.