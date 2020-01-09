Главреда урюпинской газеты уволили за "неправильное" размещение портретов политиков Главный редактор газеты "Урюпинская правда" Ольга Шушлебина получила увольнение за то, что при верстке очередного выпуска издания допустила размещение фотографии федерального политика ниже фотографии регионального депутата, сообщает "Российская газета". Распорядился лишить женщину работы глава городской администрации Юрий Хорошеньков. 19 местных журналистов уже подписали коллективное письмо в поддержку коллеги. Ее защита в поисках справедливости уже обратилась в суд, и прогноз у адвокатов оптимистичный. В пользу Шушлебиной играет пункт пенсионной реформы, согласно котому в России запрещено увольнять предпенсионеров. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен