Число погибших в ДТП петербуржцев на зимних праздниках с 2019 года выросло вдвое

Новогодние каникулы в Петербурге ознаменовались гибелью 12 граждан в автомобильных авариях. Это на семь смертей больше, чем во время прошлогодних праздников, передает ТАСС со ссылкой на городское управление ГИБДД. Интересно, что статистика аварий в целом, наоборот, выправляется в положительную сторону.

"За минувшие праздники на дорогах Санкт-Петербурга произошло более 1,7 тыс. ДТП, но надо отметить, что это на 500 меньше, чем в прошлом году - определенные коррективы природные внесли положительную динамику в развитие дорожной ситуации", - сообщила журналистам начальник пятого управления ведомства Татьяна Суслова.

Ее подчиненные зафиксировали свыше 100 случаев пьяного вождения с 1 по 8 января.

Одна из самых жутких трагедий произошла на подъезде к площади Мужества, где разогнавшийся до запрещенной скорости водитель разбросал по проспекту тела двух подростков, которые законно шли по "зебре".