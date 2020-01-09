Шестун прекратил голодать

Обвиняемый в крупном мошенничестве бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун решил прекратить длительную голодовку, о чем он 9 января в письменном виде намерен известить ФСИН. Информацией с ЗАКС.Ру поделилась его супруга Юлия.

Побудило экс-чиновника пойти на такой шаг принудительное кормление, ставшее для него невыносимым физически и морально. Представители Шестуна уверяют, что ему, привязанному канатами к кровати, регулярно грубо вставляли зонд в ноздрю, повреждая слизистую, а также кололи ему психотропные вещества. Однако, причина далеко не только в этом.

"Связано это в первую очередь с соответствующей просьбой ЕСПЧ. Они приняли к рассмотрению его жалобу в порядке 39 статьи и определят, нарушаются ли его права, но в ответ он должен завершить свою акцию. Шестун подчиняется этой просьбе", - рассказала адвокат подсудимого Алла Кульбаева.

Более полутора лет содержащийся в СИЗО, арестант голодал в общей сложности беспрецедентно долгое время - свыше 200 дней.

Своей вины Шестун не признает, считая свое дело местью властей за непокорность, проявленную им во время "мусорных" протестов весной 2018 года, когда он занял сторону демонстрантов.