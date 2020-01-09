Петербуржцы могут сдать новогодние елки на пользу животным

В Петербурге с 9 января начали работу пункты приема елок для переработки на пользу животным, сообщает проект «Елки, палка и щепа».

Выкинутые на помойку купленные к празднику хвойные отправятся на мусорный полигон, а если сдать их на переработку, то из них получатся подкормка и подстилка для животных в РКЦентр «Велес» и конном клубе «Кентаврик», сообщили организаторы. Сдать деревья можно в любом состоянии: принимаются и елки, и пихты, и сосны, можно сдавать ветки, в том числе сухие, без хвои.

Главное условие: они должны быть полностью очищены от игрушек, дождика, пленки, клея, краски. Принимать деревья и ветки будут в ряде точек по разным адресам, в некоторых случах – до 15 января, в некоторых – до 20-го. Полный список адресов и дат доступен в группе проекта во «ВКонтакте».