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9 января, 19:38

В Абхазии протестующие захватили президентскую администрацию

фото ЗакС политика В Абхазии протестующие захватили президентскую администрацию

Около тысячи демонстрантов в столице Абхазии Сухуме днем 9 января собрались у дверей президентской администрации с требованием, чтобы глава государства Рауль Хаджимба, победивший на прошлогодних выборах с минимальным перевесом, ушел в отставку.

Не дождавшись желаемого ответа от кого-либо, представляющего администрацию, протестующие выбили окна в здании и взяли его штурмом. Министр обороны заявил, что никогда не отдаст приказ стрелять в свой народ, поэтому армия в происходящее не вмешивалась.

После этого "Интерфакс" опубликовал заявление действующего лидера Абхазии, заявившего, что он готов ввести на территории страны чрезвычайное положение. По некоторым сведениям, сам он находится на государственной даче в относительной безопасности.

Также у "Интерфакса" появилась информация о сердечном приступе у спикера Народного парламента Валерия Кварчии и о его госпитализации, однако вскоре его состояние было охарактеризовано главврачом центральной больницы как "нормальное", о чем написало бравшее интервью у последнего агентство Sputnik.

Российское посольство в Абхазии призвало россиян на время воздержаться от посещения той части Сухума, где ситуация остается неспокойной.

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