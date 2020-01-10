"Матери против политрепрессий" хотят провести в Москве марш в поддержку узников совести

Учредители коалиции "Матери против политических репрессий" уведомили столичную мэрию о намерении провести 25 января шествие в поддержку политзэков, информирует "Новая газета".

Согласно задумке организаторов, марш должен начаться в центральной части Новопушкинского сквера и завершиться в Гоголевском бульваре.

Цель мероприятия - напомнить основными институтами власти о том, что всё ещё существуют положения Конституции и правах и свободах граждан.

"Мы погрузилась в ужас сегодняшней реальности. Наши близкие, не совершившие преступлений, - дети, мужья, отцы осуждены или ожидают огромных сроков! Люди в погонах осознанно разрушают и лишают жизни множество семей! Материнская любовь самая сильная, ее невозможно ни выжечь ни растоптать. Наша любовь выдержит все и проложит дорогу свободы невиновным!" - манифестирует одна из заявительниц марша, мать фигуранта дела "Сети" (организация признана экстремистской в РФ) Дмитрия Пчелинцева Светлана.