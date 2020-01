ЦБ "поглотил" банк Натальи Касперской

Центробанк России выпустил приказ, датированный 10 января, согласно которому у зарегистрированного в Москве "Нэклис-Банка" отзывается лицензия на оказание соответствующих услуг. По информации ТАСС, указанное учреждение занимало 251 место в банковской системе РФ.

ЦБ отчитался, что "Нэклис-Банк" остался без средств после доформирования резервов по ряду активов. Кроме того, у ведомства имеются основания полагать, что обозначенный банк мог осуществлять операции по выводу активов из России. В приказе также указано, что у "Нэклис-Банка" аннулируется лицензия на деятельность на рынке ценных бумаг.

Владеет банком российская предпринимательница Наталья Касперская. Учреждение принадлежало ей через кипрские офшоры Organat Financial Ltd. и Fiduciana Nominees Ltd.

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" Касперская сообщила, что ничего предпринимать не намерена.

"Что я могу сделать? Банк переходит под Центробанк. Я так понимаю, там будет введена сейчас временная администрация. Я вообще не из банковской сферы, это такой был несчастный поход в банковскую область", - поделилась женщина.