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11:54

Муниципалы Красного села вновь попытаются выбрать главу из двух единороссов

фото ЗакС политика Муниципалы Красного села вновь попытаются выбрать главу из двух единороссов

Местный совет Красного села на первом заседании 2020 года 10 января в очередной раз попытаются провести выборы главы муниципалитета. На эту должность, напомним, с сентября претендуют два депутата «Единой России» Евгений Мареев и Юрий Голдов.

В настоящее время обязанности главы исполняет Мареев, руководивший советом в прошлом, пятом созыве.

Также в повестке заседания муниципалов Красного села – выборы заместителя главы и объявление конкурса на должность руководителя местной администрации. Также планируется сформировать общественный совет муниципального образования.

 

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