Муниципалы Красного села вновь попытаются выбрать главу из двух единороссов

Местный совет Красного села на первом заседании 2020 года 10 января в очередной раз попытаются провести выборы главы муниципалитета. На эту должность, напомним, с сентября претендуют два депутата «Единой России» Евгений Мареев и Юрий Голдов.

В настоящее время обязанности главы исполняет Мареев, руководивший советом в прошлом, пятом созыве.

Также в повестке заседания муниципалов Красного села – выборы заместителя главы и объявление конкурса на должность руководителя местной администрации. Также планируется сформировать общественный совет муниципального образования.