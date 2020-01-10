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12:17

Из ФСБ уволили высокопоставленных силовиков, снимавших на телефоны нападение на Лубянке

фото ЗакС политика Из ФСБ уволили высокопоставленных силовиков, снимавших на телефоны нападение на Лубянке

Пять служащих Центрального аппарата ФСБ лишились своих должностей из-за того, что 19 декабря они, находясь в офисе ведомства на Лубянке, снимали на свои мобильные телефоны нападение стрелка Евгения Манюрова на своих коллег, а также момент его ликвидации, известил Znak.com источник в силовых структурах.

"Были уволены не рядовые сотрудники, не какие-то майоры, а силовики с хорошими должностями. Под увольнение попали и те, кто просто снимал видео и пересылал его в WhatsApp, и те, кто передавал записи СМИ", - рассказал осведомитель издания.

Официального комментария от ФСБ пока не поступило.

Кроме того, как пишет РБК, ссылаясь на собственные источники, из-за съемки были уволены 16 человек из отдела "П", который занимается контрразведывательным обеспечением борьбы с коррупцией в промышленной сфере.

Напомним, по информации СК, виновным в ЧП является 39-летний Евгений Манюров, житель Подольска. Около 18:00 19 декабря он открыл огонь у приемной ФСБ, после чего - вплоть до ликвидации - отстреливался из-за колонн здания по соседству.

Позднее во время обысков у Манюрова дома полиция обнаружила символику Национально-освободительного движения.

В результате действий стрелка погибли двое силовиков, пятеро ранены.

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