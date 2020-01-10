Из ФСБ уволили высокопоставленных силовиков, снимавших на телефоны нападение на Лубянке

Пять служащих Центрального аппарата ФСБ лишились своих должностей из-за того, что 19 декабря они, находясь в офисе ведомства на Лубянке, снимали на свои мобильные телефоны нападение стрелка Евгения Манюрова на своих коллег, а также момент его ликвидации, известил Znak.com источник в силовых структурах.

"Были уволены не рядовые сотрудники, не какие-то майоры, а силовики с хорошими должностями. Под увольнение попали и те, кто просто снимал видео и пересылал его в WhatsApp, и те, кто передавал записи СМИ", - рассказал осведомитель издания.

Официального комментария от ФСБ пока не поступило.

Кроме того, как пишет РБК, ссылаясь на собственные источники, из-за съемки были уволены 16 человек из отдела "П", который занимается контрразведывательным обеспечением борьбы с коррупцией в промышленной сфере.

Напомним, по информации СК, виновным в ЧП является 39-летний Евгений Манюров, житель Подольска. Около 18:00 19 декабря он открыл огонь у приемной ФСБ, после чего - вплоть до ликвидации - отстреливался из-за колонн здания по соседству.

Позднее во время обысков у Манюрова дома полиция обнаружила символику Национально-освободительного движения.

В результате действий стрелка погибли двое силовиков, пятеро ранены.