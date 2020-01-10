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12:46

Замминистра транспорта пожаловался в СК на взятку долларами и водкой

фото ЗакС политика Замминистра транспорта пожаловался в СК на взятку долларами и водкой

Заместитель руководителя Министерства транспорта Владимир Токарев пожаловался Следственному комитету на то, что ему предлагали взятку в размере 10 тысяч долларов и бутылки водки, делятся Telegram-канал Baza и РЕН ТВ.

По информации обозначенных изданий, Токарев сообщил о правонарушении еще 30 декабря. Якобы к нему обратился генеральный директор компании "Экспертный центр по сертификации продукции и производств по ремонту технических средств железнодорожного транспорта" Владимир Колпаков, попросивший оказать ему некое покровительство в обмен на деньги и спиртное.

"Чтобы не показаться жмотом, к сумме гендир добавил бутылку водки "Белуга", - уточнили детали произошедшего в Baza. 

Токарев столь "щедрому" презенту оказался отнюдь не рад и поспешил уведомить СК о нарушении закона. РЕН ТВ извещает, что СК на данный момент проводит проверку по фактам изложенного выше инцидента.

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