КС приступил к рассмотрению жалобы Константина Котова на приговор по "дадинской" статье

В Конституционном суде началось рассмотрение жалобы Константина Котова, получившего 4 года тюрьмы по резонансной "дадинской" статье о нарушениях правил поведения на митингах - ст. 212.1 УК РФ, известила "МБХ медиа" адвокат Мария Эйсмонт.

"Из секретариата жалоба ушла судьям на изучение. Туда же отправилось сегодня ходатайство уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой с просьбой разъяснить Постановление по делу [Ильдара] Дадина", - сообщила адвокат.

Ранее Котов обратился в КС с намерением оспорить обозначенную статью Уголовного кодекса, которая, как считает он, гарантированное Основным законом страны право на свободу собраний, а также право не нести ответственность за деяние, не считавшееся в момент совершения преступлением.

Несколько лет назад КС РФ подчеркивал, что по ст. 212.1 УК можно осуждать, только если из-за действий подсудимого акция утратила мирный характер или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу граждан и организаций. Кроме того, президентский СПЧ указывал на то, что суд не проделал необходимой работы, чтобы доказать вину Котова, к тому же суд должен был оценивать общественную опасность деяния, и это не могло зависеть от отношения активиста к политике органов публичной власти.