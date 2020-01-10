Областной депутат-единоросс презентовал коллегам свой первый "памятный" законопроект

Депутат ЗакСа Ленобласти, единоросс Павел Лабутин внес на рассмотрение парламента свою первую в шестом созыве законотворческую инициативу, предполагающую учреждение новой памятной даты, делится 47news.

По задумке представителя фракции ЕР, 28 января в России следует сделать Днем открытия Антарктиды.

Как говорится в пояснительно записке к проекту закона, "подвиг участников Первой русской антарктической экспедиции 1819-1821 годов сравним с подвигам наших соотечественников в XX веке" - таких, например, как Юрий Гагарин и Алексей Леонов.

Именно на просторах Северной столицы, отметил Лабутин, собрался первый состав первой экспедиции в Антарктику, а на верфях в Лодейном Поле был построен шлюп "Мирный", а на Охтинской верфи - шлюп "Восток".