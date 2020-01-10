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18:58

Чувашским активистам угрожают отчислением из вузов за участие в пикетах против властей

фото ЗакС политика Чувашским активистам угрожают отчислением из вузов за участие в пикетах против властей

Чувашские правоохранители грозят отчислением из университетов местным студентам-активистам за то, что они выходят в одиночные пикеты, выступая против произвола региональных властей, поделился с "МБХ медиа" один из протестующих Юрий Сидоров.

Всего в акциях приняли участие четверо молодых человек - Яков Макаров, Данил Васильев, Артем Лепешкин и Александр Краснов.

"К управлению главного инспектора по Чувашии сначала приезжала полиция - переписала документы, а потом к активисту вышел человек в штатском, который сказал: „Ты учишься в Чувашском государственном университете, где ректор депутат от „Единой России“ Александров. Мы можем принять меры, чтобы тебя отчислили“", - процитировал Сидоров слова одного из полицейских.

Еще один участник пикета стоял у прокуратуры - его паспортные данные тоже взяли на заметку.

Все манифестанты протестовали против засилия коррупции, которую, по их мнению, олицетворяют собой глава Чувашии Михаил Игнатьев и региональный министр финансов Светлана Енилина, чья сестра Маргарита Замчинская отбывает уголовный срок за вымогательство.

 

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