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19:27

Шуршев подсчитал статистику по судам после муниципальных выборов в Петербурге

фото ЗакС политика Шуршев подсчитал статистику по судам после муниципальных выборов в Петербурге

Бывший руководитель муниципальной кампании штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев в своем Telegram-канале собрал статистику по административным делам в мировых судах, связанным с итогами выборов 2019 года.

По его словам, в суды поступило около 100 протоколов по ч. 1 ст. 5.17 КоАП (непредоставление финансового отчета), которые составлены избирательными комиссиями. Два таких протокола составлены в отношении Александра Головко и Елены Крюковской, которые пытались баллотироваться в губернаторы.

Больше всего протоколов, по подсчетам, составила ИКМО «Лиговка-Ямская»: 25 штук. Чуть меньше – 24 протокола – составила ИКМО «Прометей». ИКМО «Смольнинское» и «Красненькая речка» составили 12 и 10 протоколов соответственно. Также протоколы составили комиссии округов «Княжево», «Колпино», «Константиновское», «Северный» и «Южно-Приморский».

Чаще всего протоколы составлялись в отношении самовыдвиженцев – 60 штук. В отношении кандидатов от «Яблока» составили 12 протоколов, представителей Партии роста и ЛДПР – по 6 протоколов. Также к ответственности хотят привлечь кандидатов от «Коммунистов России», КПРФ, Партии социальной справедливости. Было и два протокола в отношении представителей «Единой России»: правда, они были возвращены, заметил Шуршев.

По 39 протоколам было вынесено решение о наказании. Согласно КоАП, штрафы по этой статье составляют от 20 до 25 тысяч рублей. Три решения вступили в силу, по четырем протоколам дела прекращены. Много протоколов пока рассматриваются, некоторые вернули.

«Интересно, что 39 кандидатов, в отношении которых составлены протоколы, в выборах так и не приняли участия в связи с отказом в регистрации», – отметил Шуршев.

Пытался Шуршев найти и дела в отношении членов избиркомов за нарушения порядка подсчета голосов: протоколы по соответствующей ст. 5.24 КоАП должна составлять прокуратура. Однако выяснилось, что в петербургских судах ни одного случая рассмотрения по этой статье не было.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании 25 декабря поручила Горизбиркому в третий раз проанализировать муниципальные выборы в Петербурге и их итоги. Она пригрозила, что если результат будет неудовлетворительным, ГИК будут расформировывать. Подробнее о том, что Памфилова ждет от ГИК, и кого она назвала мерзавцами – в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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